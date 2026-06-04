Ожидается насыщенная деловая программа с межрегиональными совещаниями и переговорами по инвестициям.

3 июня делегация Владимирской области во главе с губернатором Александром Авдеевым начала работу на Петербургском международном экономическом форуме.Первым документом стало соглашение с АО «Космос Отель Групп» о сотрудничестве в туризме и гостиничном бизнесе. Его подписали Авдеев и президент компании Александр Биба.Губернатор подчеркнул, что речь идет о проектах по гостиницам и объектам культурного наследия, которым нужны инвестиции.Министр предпринимательства и туризма Юлия Бояркина сообщила, что с инвесторами обсуждают локации во Владимире и Петушинском округе и что регион нуждается в расширении номерного фонда из‑за роста туристического потока около 5% в год. «Космос Отель Групп» — один из лидеров в этой области.Еще одно соглашение подписано с Романом Ротенбергом для развития хоккея и создания академии «Красная Машина Юниор». Рассматривают площадки во Владимире, Покрове и Суздале.По словам Ротенберга, по утвержденной методике в школе смогут тренироваться дети 4–21 года. Программа уже охватывает более 30 тыс. детей, а академия обеспечивает экипировку, лед и проживание бесплатно. Также планируется проект «Красная машина Двор» для массового спорта.Во Владимирской области занимаются хоккеем почти 5 тыс. человек в 19 муниципалитетах. Есть отделения в 7 спортшколах, проводится свыше 10 официальных турниров в год, и ведется работа по созданию молодежной команды для национальной лиги на сезон 2026–2027.На стенде региона Александр Авдеев провел встречи с руководством АО «Генериум», с региональным отделением «Деловой России» и с компанией «Автобан», задействованной в строительстве аэропорта «Владимир».Губернатор отметил, что первый этап реконструкции аэропорта завершен, в этом году начнут второй этап, который позволит закончить взлетно‑посадочную полосу.Экспозиция объединяет выставочную и деловую зоны. Партнеры по созданию стенда — группа «Аби», «ДекорСтайлГласс» и холдинг «Русклимат». Снаружи демонстрируют историко‑культурное наследие и перезапуск маршрута Золотое кольцо, внутри представлены натурные образцы и миниатюрные модели продукции почти сотни предприятий.По словам вице‑губернатора Дениса Синявского, ожидается насыщенная рабочая программа: деловые встречи и межрегиональные совещания, в том числе с партнерами из Татарстана и с клубом молодых промышленников.