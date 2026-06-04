Николай Соколов поделился опытом боевого пути и наставничества.

Кадровый проект при поддержке Президентской академии во Владимире подошел к завершающему этапу.Помимо учебной программы для ветеранов СВО организован широкий цикл практических и культурных мероприятий.Одно из них — встреча с Героем России, кавалером трех орденов Мужества Николаем Соколовым.В 2024 году он вошел в программу «Время Героев», сейчас занимает пост заместителя начальника департамента по координации стратегических инициатив Управления Президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству.Участники задали вопросы о боевом пути, участии в кадровых проектах и текущей работе Николая Соколова.«Николай поделился своим опытом, дал наставнические советы, которыми мы сможем воспользоваться в ходе обучения»,– отметил участник программы «Герои-33» Николай Бугаков.