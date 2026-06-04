Сотрудник компании похитил выручку от реализации четырех квадроциклов, переведя деньги на карту жены, а коллегам солгал о задержке оплаты крупным заказчиком.

Ленинский районный суд города Владимира огласил обвинительный вердикт 39-летнему горожанину, уличив его в четырех эпизодах крупного хищения с использованием должностных полномочий.По данным следствия, с конца лета 2022 года фигурант занимал пост регионального менеджера в холдинге, специализирующемся на продаже мототехники, включая вездеходы-амфибии. Весной 2023 года на выставочной презентации в Суздале он свел знакомство с несколькими посетителями, которым посулил серьезную скидку на квадроциклы.Остро нуждаясь в деньгах, менеджер злоупотребил служебным положением и, обманув доверие коллег, отвечавших за выдачу товара и документальное сопровождение сделок, передал новым приятелям четыре единицы техники. Выручку на общую сумму свыше двух миллионов рублей он попросил перечислить на банковский счет своей супруги. Когда сослуживцы интересовались судьбой платежа, злоумышленник выгораживал себя выдуманной историей о солидной иногородней фирме-покупателе, которая якобы вот-вот расплатится.Преступная схема вскрылась лишь в 2024 году во время плановой ревизии, обнаружившей нехватку четырех машин без каких-либо закрывающих документов о продаже. За расследование взялась внутренняя безопасность организации, сотрудники которой оперативно задокументировали факты разбазаривания корпоративного имущества.Суд определил виновному меру наказания в виде полутора лет принудительных работ, отбывать которые предстоит в исправительном центре. Финансовые претензии работодателя суд также удовлетворил в полном объеме, обязав осужденного возместить весь украденный ущерб. Вынесенный приговор пока не обрел юридической силы.