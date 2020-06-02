Юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева уже собрали первый урожай. Примадонна накормила мужа зеленью, которая выросла в огороде.

Юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева уже собралипервый урожай. Примадонна накормила мужа зеленью, которая выросла в огороде.Максим Галкин сообщил поклонникам, чтона обед супруга подала ему салат, ингредиенты для которого собрали на приусадебномучастке. "Красота! А, нет, сыр подвел. Он точно не на нашем огороде поспел?" -сказал юморист, демонстрируя тарелку с нарезанными овощами и зеленью. Покупнымитакже оказались огурцы.Алла Пугачева часто радует домочадцев вкуснымиблюдами. Не так давно, например, Максим Галкин показал в соцсетях казан с домлямой– ароматным узбекским кушаньем. Артист признался, что это блюдо в исполненииПримадонны получается невероятно вкусным. "Специально для тебя, дорогой", -сказала на видео Алла Борисовна.Отметим, что Пугачева – отличный кулинар. В одном изинтервью Галкин признался, что даже профессиональная кухарка нашла чему поучиться у Примадонны.Свой поварской опыт знаменитость постепенно передает младшейдочери Лизе. Артистка проводит время на кухне с наследницей, где показывает ейвсяческие премудрости. Интересно, что любит изысканные яства, в том числе красную икру. Ее девочка употребляет с гречневой кашей. Междутем ее брат Гарри не такой гурман: он обожает куриный шашлык и картошку.