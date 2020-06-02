Юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева уже собрали
первый урожай. Примадонна накормила мужа зеленью, которая выросла в огороде.
Юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева уже собрали
первый урожай. Примадонна накормила мужа зеленью, которая выросла в огороде.
Максим Галкин сообщил поклонникам, что
на обед супруга подала ему салат, ингредиенты для которого собрали на приусадебном
участке. "Красота! А, нет, сыр подвел. Он точно не на нашем огороде поспел?" -
сказал юморист, демонстрируя тарелку с нарезанными овощами и зеленью. Покупными
также оказались огурцы.
Алла Пугачева часто радует домочадцев вкусными
блюдами. Не так давно, например, Максим Галкин показал в соцсетях казан с домлямой
– ароматным узбекским кушаньем. Артист признался, что это блюдо в исполнении
Примадонны получается невероятно вкусным. "Специально для тебя, дорогой", -
сказала на видео Алла Борисовна.
Отметим, что Пугачева – отличный кулинар. В одном из
интервью Галкин признался, что даже профессиональная кухарка нашла чему поучиться у Примадонны.
Свой поварской опыт знаменитость постепенно передает младшей
дочери Лизе. Артистка проводит время на кухне с наследницей, где показывает ей
всяческие премудрости. Интересно, что любит изысканные яства, в том числе красную икру. Ее девочка употребляет с гречневой кашей. Между
тем ее брат Гарри не такой гурман: он обожает куриный шашлык и картошку.