Светлана Сурганова в 27 лет узнала, что у нее онкологическое заболевание. Певица пережила клиническую смерть и серию операций по удалению раковой опухоли сигмовидной кишки. Сегодня ей 50. Она полна сил и стремления жить. Чего и желает актрисе Анастасии Заворотнюк, которая сейчас тоже борется с раком. О важности надежды, веры и любви для больного человека корреспондент Дни.ру поговорил с лидером группы Сурганова и оркестр на светлом концерте по случаю пятилетия Радио Вера.

Светлана Сурганова в 27 лет узнала, что у нее онкологическое заболевание. Певица пережила клиническую смерть и серию операций по удалению раковой опухоли сигмовидной кишки. Сегодня ей 50. Она полна сил и стремления жить. Чего и желает актрисе Анастасии Заворотнюк, которая сейчас тоже борется с раком. О важности надежды, веры и любви для больного человека корреспондент "Дни.ру" поговорил с лидером группы "Сурганова и оркестр" на светлом концерте по случаю пятилетия "Радио Вера"."Мне повезло в том, что я росла в семье врачей, – говорит Сурганова. – Моя пережившая блокаду бабушка работала терапевтом-фтизиатром (занимается выявлением, лечением и профилактикой туберкулеза – Прим. ред.) и смогла воспитать во мне правильное отношение к разным жизненным ситуациям, в том числе и к болезням. Я знала, что какой бы тяжести и серьезности недуг ни был, не надо пугаться, бояться, паниковать".Всем, кто узнал о страшной болезни, мудрая Светлана дает дельный совет: "Жизнь предлагает тебе данные обстоятельства, ты оказываешься в данной системе координат. Значит, надо их принять, как данность, осмыслить, попытаться максимально собранно и без лишних эмоций, с научным подходом, подойти к проблеме. Важно проанализировать, что ты можешь сделать в этой связи – врачи, клиники, лекарства, друзья, литература"."Когда я узнала о раке, паники не было, я не спрашивала, сколько мне осталось жить, – уверяет Сурганова. – Ведь болезнь – это житейская ситуация. Ее надо проанализировать, понять, как если не побороть, то смягчить, постараться максимально достойно из нее выйти. Достойно – это без лишней истерики, экзальтации. Мне здесь очень помогли друзья – вечно их буду благодарить за каждый день моей жизни".Светлана Сурганова советует не бояться и докторов: "Я им доверяю, поэтому и жива по сей день". Правда, оговаривается: "Мне "повезло", если тут корректно это слово, с локализацией болезни – это все-таки не рак мозга, тогда как там происходит сдавливание жизненно важных центров, и это очень опасно, очень тяжело".Самое главное, как считает артистка, вера. "Наш мир, успехи, способность побеждать болезни – все зиждется на вере. Надо верить любимому, друзьям, своей стране, черт возьми, и тогда все будет хорошо!"