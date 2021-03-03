В марте 2021 года стало известно о грядущем повышении пенсий. Индексацию выплат обсуждают в Государственной Думе и Совете Федерации.

В марте 2021 года стало известно о грядущем повышении пенсий. Индексацию выплат обсуждают в Государственной Думе и Совете Федерации.По словам адвоката Майи Шевцовой, в настоящий момент идет речь о повышении выплат работающим пенсионерам. Этот вопрос уже стал наболевшим, ведь индексация пенсии этой категории граждан была приостановлена в 2016 году. Юрист напомнил, что в начале года выплаты повысили неработающим пенсионерам (+6,3%).Сейчас перед правительством стоит задача – найти источники финансирования для индексации выплат работающим пенсионерам. Об этом сообщала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она предполагает, что эта категория граждан получит прибавку к пенсии не раньше января 2022 года.Изменения, которые уже вступили в силу, касаются медицинских работников – тех, кто лечил зараженных коронавирусом пациентами. Юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская пояснила, что для врачей был установлен льготный порядок подсчета пенсий. Он применяется к стажу работы за период с 1 января по 30 сентября 2020 года.Также эксперты напомнили, что неработающим пенсионерам положены доплаты. Например, они могут подать заявление на повышение выплаты до прожиточного минимума, который установлен в регионе в 2021 году. Для этого необходимо обратиться в Многофункциональный центр (МФЦ) и отделение Пенсионного фонда.Пенсионеры с иждивенцами также могут рассчитывать на доплату. Люди, содержащие несовершеннолетних детей, студентов очных отделений вузов до 23 лет, пожилых родителей или родственников-инвалидов, могут получать на 2014 рублей больше. Доплата указана за одного иждивенца.Прибавку также получат пенсионеры старше 80 лет. По словам партнера юридической компании PG Partners Светланы Петриковой, пенсия увеличится на 6044 рубля. Денежные средства будут начисляться автоматически.