Портал mos.ru продолжает сбор заявок от желающих дистанционно проголосовать на сентябрьских выборах.

Портал mos.ru продолжает сбор заявок от желающих дистанционно проголосовать на сентябрьских выборах.Жители российской столицы смогут избрать депутатов Государственной Думы РФ 17-19сентября дистанционно. Это особенно важно во время пандемии коронавируса, когда необходимо максимально сокращать социальные контакты. Принять участие в онлайн-голосовании можно на портале mos.ru. 2 августа там открылся прием заявок от москвичей.За полтора дня работы сервиса заявки на участие в дистанционном электронном голосованием (ДЭГ) подали 150 тысяч человек. Чтобы получить возможность выбрать депутатов Госдумы в онлайн-формате, необходимо заранее зарегистрироваться на . Заявки принимаются до 13 сентября включительно.Осенью москвичам предстоит участвовать не только в думских выборах. Жители некоторых районов столицы также будут голосовать за парламентариев Московской городской Думы и муниципальных депутатов района Щукино. Заранее зарегистрироваться на ДЭГ можно не только на сайте, но и в мобильных приложениях "Моя Москва" и"Госуслуги Москвы".Сейчас на портале доступен специальный раздел, где приведены подробные правила онлайн-голосования. Принять участие в выборах в дистанционном формате можно при соблюдении трех главных условий: наличиеактивного избирательного права (гражданин РФ, достигший 18-летнего возраста), постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на сайте.Подтвердить свою учетную запись москвичи могут тремя способами: онлайнчерез сервис "СбербанкID", дистанционно через портал gosuslugi.ru или очно в центрах "Моидокументы". Важно отметить, что все личные данные будут надежно защищены. Портал имеет сильную систему безопасности.Все заявки пройдут проверку в ЦИК России. За несколько дней до голосования пользователи, которые могут голосовать онлайн, получат уведомления в личномкабинете на mos.ru, по СМС и электронной почте. Они будут исключены из списковдля голосования на участках. 17 сентября с 8:00 москвичи, участвующие в ДЭГ, смогут получить цифровой бюллетень вличном кабинете на mos.ru. Перед загрузкой бюллетеня придет СМС с кодом.Напомним, 29 и 30 июля система дистанционного электронного голосования прошла масштабную проверку. Тестовое голосование позволило убедиться в готовности системы к работе в условиях высокой нагрузки и проверить новые опции, которые будут доступны для пользователей в сентябре.