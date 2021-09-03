Во Владимирской области на 3 сентября выявлено 172 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился ..

Во Владимирской области на 3 сентября выявлено 172 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 30 человек. Ещё 23 жителя подхватили опасную инфекцию 0 сл. в Ковровском, 20 сл. в Гусь-Хрустальном, 18 сл. в Муромском, 11 сл. в Вязниковском, 10 сл. в Кольчугинском, 10 сл. в Суздальском, 10 сл. в Собинском, 8 сл. в Александровском, 7 сл. в Петушинском, 6 сл. в Киржачском, 6 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Меленковском, 3 сл. в Судогодском, 3 сл. в Селивановском, 3 сл. в г. Радужный, 1 сл. в КамешковскомВсего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 49 742 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 11 465 случаев во Владимире, 5799 - в Гусь-Хрустальном районе, 5348 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.