4 ноября, в День народного единства, в Палатах во Владимире пройдёт презентация проекта...

4 ноября, в День народного единства, в "Палатах" во Владимире пройдёт презентация проекта "Легендарный поход Вещего Олега" (в рамках XII форума "Золотой Витязь").Прозвучит кантата в исполнении праздничного хора Данилова монастыря - под руководством Георгия Сафонова и Владимирского русского оркестра под руководством заслуженного деятеля искусств - Анатолия Антонова. А центральным событием станет открытие выставки одной картины художника Ильи Лысенкова - холст "Легендарный поход Вещего Олега" размером четыре метра на два с половиной.