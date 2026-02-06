В июле 2026 года впервые пройдет межрегиональный вокальный конкурс «Фатьяновские соловьи». Проект посвящен прославленному земляку и поэту-песеннику Алексею Фатьянову и призван не только

В июле 2026 года впервые пройдет межрегиональный вокальный конкурс «Фатьяновские соловьи». Проект посвящен прославленному земляку и поэту-песеннику Алексею Фатьянову и призван не только популяризировать его творчество, но и поддержать современное песенное искусство, опирающееся на традиции русской культуры. Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области Чтобы каждый россиянин знал, что эти песни написаны Алексеем Фатьяновым, который