Сотрудники прокуратуры Ковровского района проверили температурный режим в нескольких дошкольных учреждениях города. Поводом послужили жалобы родителей в социальных сетях.

Сотрудники прокуратуры Ковровского района проверили температурный режим в нескольких дошкольных учреждениях города. Поводом послужили жалобы родителей в социальных сетях.Нарушения выявлены в двух учреждениях. В детском саду №47 температура воздуха в нескольких помещениях не превышала 17 градусов. В игровых зонах двух групп и вовсе составляла лишь 15 при норме в 21-24 градуса.Нормативам температура не соответствовала в детском саду №10 «Радуга». Дети играли при 20,8 °С. Кроме того, относительная влажность воздуха также не соответствовала стандартам. Вместо 40-60% она составляла только 35-38,6%. Подобные нарушения отмечены в «Краснооктябрьской общеобразовательной школе» и детском саду №10 «Зайка».Руководителям учреждений внесены представления. В их отношении возбуждены административные дела о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей. Прокуратура продолжит мониторинг детских учреждениях Коврова.