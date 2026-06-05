Во Владимире продолжаются активные работы по благоустройству Соловьиного пруда, в рамках которых водоем был осушен. Глава города Сергей Волков посетил объект, чтобы лично

Во Владимире продолжаются активные работы по благоустройству Соловьиного пруда, в рамках которых водоем был осушен. Глава города Сергей Волков посетил объект, чтобы лично проконтролировать ход преобразований и пообщаться с жителями. На данный момент уже завершились подготовительные этапы, включая откачку воды, и теперь подрядчик приступит к чистке дна. В планах также бурение артезианской скважины глубиной 180