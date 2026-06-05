Сегодня, 5 июня, с 8.00 до 14.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 135 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 13 территориями нашей страны. Об этом

Сегодня, 5 июня, с 8.00 до 14.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 135 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 13 территориями нашей страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Помимо Владимирской, воздушные цели были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым