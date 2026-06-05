В зону ударов попали 14 территорий, в том числе Владимирская область.

Минобороны сообщает: с 08:00 до 14:00 силами ПВО перехвачено и уничтожено 135 украинских беспилотных самолетного типа.В зону атак попали 14 территорий, среди которых и Владимирская область.Правительство Владимирской области напоминает: при угрозе атаки БПЛА найдите укрытие или упадите на землю и прикройте голову руками.Если вы в помещении, отойдите от окон и зайдите в ванную, туалет или коридор.Не поддавайтесь панике. Если прозвучал первый взрыв, оставайтесь в укрытии — возможен повторный удар.