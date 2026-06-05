Во Владимирской область уже второй ребенок утонул, отправившись купаться без взрослых.

4 июня в Киржаче Владимирской области произошла трагедия: в реке утонул 12‑летний подросток. Мальчик приехал из Донецкой Народной Республики в гости к тёте, а в тот день гулял с двоюродной сестрой — ровесницей. Это уже второй за последние несколько дней несчастный случай на воде, когда погибали дети.Лето — это время, когда социальные сети пестрят фотографиями счастливого отдыха, а ленты новостей, к сожалению, начинают напоминать сводки с фронта. Для двух семей во Владимирской области 2026 год навсегда останется черной датой. Две обычные прогулки, два коротких «мы скоро вернемся» — и две оборвавшиеся детские жизни. Подробности в материале .«Всего лишь хотел окунуться»Эта история произошла совсем недавно, 4 июня. В Киржач к своей тете приехал 12-летний мальчик из Донецкой Народной Республики. Он приехал с мамой, но та вскоре уехала на работу в другой город, оставив сына погостить у родни. Погода стояла жаркая, и мальчик вместе со своей двоюродной сестрой-ровесницей отправился гулять.Взрослым они не сказали главного — что их путь лежит не просто в магазин, а к мосту через реку Киржач в микрорайоне Красный Октябрь.Как позже выяснилось, купаться дети изначально не планировали. Мальчик даже не взял плавок. По всей видимости он просто хотел окунуться и освежится, поэтому зашел в воду. Но течение в том месте сильное и ребенок моментально унесло, а плавать он не умел.Тело ребенка нашли в тот же вечер. Маленькое приключение, которое должно было закончиться мороженым из магазина, обернулось невыносимым горем для семьи, приехавшей за безопасностью и спокойствием.Смертельная ловушка «на мелководье»Всего за пару недель до этого, 22 мая, похожая трагедия потрясла Красную Горбатку. Там всё произошло на глазах у друзей. 13-летний местный подросток пришел на пляж реки Колпь в районе автомобильного моста. Казалось бы, знакомые места, рядом друзья, день клонится к вечеру — обычный досуг пацанов.Но у реки свои планы. По предварительным данным следствия, во время купания подросток попал в подводную яму. Дно оказалось коварным: резкий перепад глубины, паника, и мальчик начал тонуть. Окружающие пытались помочь, бросались на выручку, но спасти его не удалось.В обоих случаях следователи отмечают одну и ту же черту: дети оказываются у воды без присмотра взрослых, выбирая места, которые на первый взгляд кажутся безопасными, а на деле превращаются в ловушку.Почему это происходит снова и снова?Мы часто думаем, что беда случается где-то далеко и с кем-то другим. Но статистика беспощадна. Следственный комитет Владимирской области раз за разом обращается к нам, родителям.«Любой водный объект следует рассматривать как источник повышенной опасности для Вас и Ваших детей!»Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .