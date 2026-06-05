Во Владимирской области полным ходом идёт подготовка к новому отопительному периоду. Министр архитектуры и строительства Александр Муромский лично проверил ход работ в Кольчугинском и

Во Владимирской области полным ходом идёт подготовка к новому отопительному периоду. Министр архитектуры и строительства Александр Муромский лично проверил ход работ в Кольчугинском и Александровском округах. Об этом рассказали в правительстве региона. В Кольчугино близятся к завершению пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию новой блочно-модульной котельной на улице Веденеева. Этот современный объект, построенный за 337,37