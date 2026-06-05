Проект направлен на улучшение облика улицы и увековечивание памяти выдающихся исторических деятелей.

Специалисты МКУ «Зеленый город» приступили к посадке растений на пересечении проспекта Строителей и улицы Балакирева.Работы начались на разворотном кольце в рамках нового проекта благоустройства.Площадка будет посвящена памяти российского флотоводца, адмирала и первооткрывателя Антарктиды Михаила Лазарева.В центре архитектурно-ландшафтной композиции планируют установить тематический арт-объект — якорь.В рамках озеленения посадят деревья и кустарники и оформят клумбы из однолетних растений.