Победители конкурсов «Важное дело» и «Милый сердцу уголок» получили награды.

Во Владимирской области вручили награды победителям конкурсов «Важное дело» и «Милый сердцу уголок».Победителями признаны десятки проектов в сферах добровольчества, патриотики, экологии, культуры, спорта, туризма и развития сельских территорий.На реализацию этих проектов выделят свыше 3 млн рублей.Министр молодежной политики Елена Янина подчеркнула, что инициативы показывают рост поколения неравнодушных и активных людей. Добровольцы находят силы и для идей, и для помощи, и для стремления менять мир к лучшему.Почетные награды также получили участники «Весенней недели добра», которые весь апрель демонстрировали: помогать просто и важно.Кульминацией стал запуск регионального клуба #МЫВМЕСТЕ. Клуб — не просто площадка, а сообщество единомышленников и лидеров, готовых действовать здесь и сейчас. Руководителем назначена Анастасия Онищенко.