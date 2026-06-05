Победители конкурсов «Важное дело» и «Милый сердцу уголок» получили награды.
Во Владимирской области вручили награды победителям конкурсов «Важное дело» и «Милый сердцу уголок».
Победителями признаны десятки проектов в сферах добровольчества, патриотики, экологии, культуры, спорта, туризма и развития сельских территорий.
На реализацию этих проектов выделят свыше 3 млн рублей.
Министр молодежной политики Елена Янина подчеркнула, что инициативы показывают рост поколения неравнодушных и активных людей. Добровольцы находят силы и для идей, и для помощи, и для стремления менять мир к лучшему.
Почетные награды также получили участники «Весенней недели добра», которые весь апрель демонстрировали: помогать просто и важно.
Кульминацией стал запуск регионального клуба #МЫВМЕСТЕ. Клуб — не просто площадка, а сообщество единомышленников и лидеров, готовых действовать здесь и сейчас. Руководителем назначена Анастасия Онищенко.