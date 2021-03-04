Специалисты сервиса Tvil.ru выяснили, какой город россияне считают лучшим для начала новой жизни. Оказалось, что большинство хотели бы начать с чистого листа на юге России. Большинство ..

Специалисты сервиса Tvil.ru выяснили, какой город россияне считают лучшим для начала новой жизни. Оказалось, что большинство хотели бы начать "с чистого листа" на юге России.Большинство участников опроса выбрали таким городом Краснодар: за него проголосовали 28,7% респондентов. На втором месте разместился Санкт-Петербург с результатом 18,7%. За ним следует Севастополь, где хотели бы жить 13,7% россиян. Замыкают пятёрку лидеров Москва и Калининград с 12% и 11,2% соответственно, передаёт телеканал "".