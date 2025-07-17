Временное ограничение движения введут и в городе Суздале. В эту субботу там пройдет праздник Огурца. На время проведения мероприятий по улицам Пушкарская и Толстого будет ограничено

Временное ограничение движения введут и в городе Суздале. В эту субботу там пройдет праздник Огурца. На время проведения мероприятий по улицам Пушкарская и Толстого будет ограничено движение транспорта с восьми часов вечера 18 июля до десяти часов вечера 19-го. Автомобили пустят по восточному объезду города и прилегающим улицам. Помимо этого в субботу с 6 утра