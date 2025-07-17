В четверг, 17 июля, на улице Верхняя Дуброва во Владимире случилось ДТП с участием нескольких транспортных средств.

В четверг, 17 июля, на улице Верхняя Дуброва во Владимире случилось ДТП с участием нескольких транспортных средств. Об этом сообщила УМВД России по региону.Инцидент произошёл в районе 9.30. Предварительно установлено, что автомобиль ВАЗ совершал перестроение и столкнулся с едущими по левой полосе дороги «Ладой» и автобусом «Мерседес». После столкновения ВАЗ угодил на встречную полосу, где врезался в машины «Киа» и «Тойота».«В результате ДТП водителю автомобиля «ВАЗ» назначено амбулаторное лечение. По состоянию на 14:00 никто из участников ДТП, в том числе пассажиров автобуса, за медицинской помощью не обращался», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.