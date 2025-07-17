Масштабная проверка дошкольных и школьных организаций выявила критические недостатки.

Прокуратура Судогодского района провела проверки в детских садах и летних школьных лагерях, в результате которых были выявлены нарушения, в том числе в сфере пожарной безопасности.В детском саду «Малыш» в поселке Головино зафиксирована угроза обрушения части ограждения и отсутствие надлежащего теневого навеса. В группе «Кораблик» обнаружены повреждения потолков и стен в спальных и туалетных комнатах, а также трещины.В детском саду поселка Муромцево в одном из помещений для мытья посуды отсутствует вытяжная вентиляция. Кроме того, в старших и подготовительных группах туалетные комнаты не разделены для мальчиков и девочек и не имеют отдельных кабинок.В школе поселка Головино при организации питания выявлены нарушения условий хранения продуктов, таких как мясо и сливочное масло. На складе и в коридоре пищеблока нарушена целостность напольного покрытия, а на кухне имеются повреждения стен и потолков, что затрудняет соблюдение санитарных норм при уборке.В ходе проверок многих образовательных учреждений Судогодского района были выявлены нарушения правил пожарной безопасности.В связи с выявленными нарушениями в отношении ответственных лиц были возбуждены административные дела. Руководителям образовательных учреждений и главе районной администрации направлены представления с требованиями об устранении нарушений.