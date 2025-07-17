1035-й юбилей Владимир отметит в последние дни августа. Празднования начнутся 29-го числа, 30 августа будет главный день торжества, а последний – 31-го. Как пояснили в администрации города,

1035-й юбилей Владимир отметит в последние дни августа. Празднования начнутся 29-го числа, 30 августа будет главный день торжества, а последний – 31-го. Как пояснили в администрации города, предлагались разные даты мероприятий, в том числе – первые сентябрьские выходные, однако власти решили порадовать школьников перед началом учебного года. На данный момент афишу к Дню города разрабатывают