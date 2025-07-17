21-летний водитель «ВАЗа», пытаясь перестроиться, столкнулся с тремя легковушками и пассажирским автобусом. ДТП произошло сегодня, 17 июля, около 9:30 на Верхней Дуброве, рассказали в

21-летний водитель «ВАЗа», пытаясь перестроиться, столкнулся с тремя легковушками и пассажирским автобусом. ДТП произошло сегодня, 17 июля, около 9:30 на Верхней Дуброве, рассказали в пресс-службе УМВД области. Молодой человек ехал со стороны улицы Василисина в сторону Нижней Дубровы. В какой-то момент он решил перестроиться с правой полосы на левую и врезался в сначала в «Ладу»,