В ближайшие недели владимирцам придется скорректировать свои маршруты по городу. В связи со строительством автодороги от Лыбедской магистрали до улицы Пушкарской, «ДСУ-3» приступает к

В ближайшие недели владимирцам придется скорректировать свои маршруты по городу. В связи со строительством автодороги от Лыбедской магистрали до улицы Пушкарской, «ДСУ-3» приступает к прокладке сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. Работы начнутся 21 июля и продолжатся ровно месяц — до 21 августа, сообщают в городской администрации. Движение всех видов транспорта будет ограничено на участке съезда