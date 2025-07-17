Региональное Министерство лесного хозяйства закупило 28 российских современных беспилотных летательных аппаратов «Одуванчик-3».

Региональное Министерство лесного хозяйства закупило 28 российских современных беспилотных летательных аппаратов «Одуванчик-3». Об этом сообщила правительства Владимирской области.Отмечается, что дроны удалось приобрести благодаря реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы». БПЛА нужны для лучшего мониторинга и охраны лесных массивов общей площадью порядка 1,5 млн га. Применение высокотехнологичного оборудования поможет специалистам более оперативно выявлять лесные пожары и иные чрезвычайные ситуации.Пробные запуски «Одуванчиков» состоялись в среду, 16 июля. Сотрудники филиалов Владлесхоза провели испытательные полёты дронов, чтобы оценить технические возможности беспилотных машин и обнаружить возможные дефекты.«Беспилотник «Одуванчик-3» – лёгкий и манёвренный аппарат, который способен подниматься на высоту до 3 тысяч метров и позволяет получать детальную информацию о состоянии лесных территорий с высокой точностью. Радиус его действия – 5 км, что обеспечивает охват значительных участков леса за один полёт. Аппарат может летать даже при сильных ветрах со скоростью до 15-18 м/с», – отмечается в сообщении пресс-службы регионального правительства.