В Калининском районе Челябинска было зарегистрировано двойное убийство, передает . Жители коммунальной квартиры слышали шум в комнате соседей, но думали, что те просто ссорятся. Когда же они ..

В Калининском районе Челябинска было зарегистрировано двойное убийство, передает . Жители коммунальной квартиры слышали шум в комнате соседей, но думали, что те просто ссорятся. Когда же они вошли, то увидели жену с пробитой головой и мужчину с ножницами воткнутыми в глаз.Полиция рассматривает несколько версий произошедшего. Преступление могло совершить как третье лицо, так и сами супруги могли забить друг друга насмерть. Известно, что мужчина и женщина познакомились, когда будущий супруг отбывал наказание в колонии за убийство.Брак был заключен еще в тот момент, когда он отбывал наказание. После освобождения мужчина переехал к жене и они начали часто ссориться.