Этим летом многие пенсионеры столкнулись с обманом банками. Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников объяснил, как не попасть в неприятную ситуацию.

Этим летом многие пенсионеры столкнулись с обманом банками.Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников объяснил, как не попасть в неприятную ситуацию.На сегодняшний день можно выделить несколько схем обмана банками пенсионеров. К сожалению, пожилые люди чаще всего попадаются на уловки ушлых менеджеров.Первая схема – повышение процентной ставки по кредитам или ее уменьшение по вкладам в одностороннем порядке. Вторая – продажа под видом вкладов различных страховых продуктов.Третья схема – подключение автоплатежей. Четвертая – доплата за премиальные банковские продукты, а пятая – страхование денег.По словам Петра Гусятникова, нередко сотрудники банков просто вводят пенсионеров в заблуждение. Хорошо, если человек, придя в банк, принимает решение взвешенно и осознанно. На практике же доверчивых клиентов дурят, навязывая ненужные услуги."Пенсионеры, как правило, верят всему на слово, не читая договоры и тем более сноски в них", – цитирует эксперта В итоге многие лишаются части своей и без того небольшой пенсии. Юрист объяснил, что современные менеджеры – это торговцы, у которых есть четкие планы продаж.Несмотря на все эти ухищрения, можно избежать . По словам Петра Гусятникова, с 1 января 2018 года покупатели страховки имеют право отказаться от ненужной услуги в течение 14 дней. Единственная возможность не попадаться на уловки – отказываться от дополнительных предложений.