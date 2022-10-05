Государственный долг США впервые превысил 31 триллион долларов. Вашингтон будет решать сложившиеся проблемы за счет Евросоюза, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Государственный долг США впервые превысил 31 триллион долларов. Вашингтон будет решать сложившиеся проблемы за счет Евросоюза, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.Заимствования США составляют более 30% всего мирового ВВП. Об этом политик написал в своем .По его мнению, Соединенные Штаты будут делать все, чтобы решить проблемы за счет кого-то. В текущей ситуации это Евросоюз, полагает спикер."Пузырь, надуваемый при помощи долларового печатного станка, рискует лопнуть. Пострадают экономики других стран", – предупредил Володин.Меньше всех последствия краха ощутят суверенные государства, уверен председатель ГД. Прежде всего речь идет о тех, кто не находится в зависимости от американской валюты, заключил политик.Ранее Володин , почему доллар теряет свои позиции в мире. Валюта США не обеспечена реальными товарами и услугами и используется как инструмент политической борьбы, перечислил спикер.Володин считает, что ослаблению доллара также поспособствует нежелание США признавать свои ошибки и цикличность истории. "Существует закономерность: каждой мировой валюте отведен свой период — примерно 100 лет", – заявил он.