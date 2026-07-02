Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Муромский городской суд.

Муромская прокуратура направила в суд уголовное дело против двоих москвичей 24 и 25 лет. Их обвиняют в крупном мошенничестве в составе группы.По версии следствия, сообщники нашли в соцсетях подработку курьерами. Им поручили забрать в Муроме деньги у обманутого пожилого человека. Мошенники убедили 74-летнего мужчину выплатить якобы налог для получения компенсации за некачественные медикаменты.Пенсионер перечислил дистанционно около 300 тысяч рублей, а еще 270 тысяч отдал фигурантам при встрече. Обвиняемые вернули похищенные ими деньги и частично признали вину. Теперь подельникам грозит до 6 лет лишения свободы.