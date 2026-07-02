УК и ТСЖ Владимира обязали подготовить многоэтажки на случай воздушной угрозы.

В мэрии Владимира прошло совещание с руководителями ТСЖ и управляющих организаций. Власти обсудили с коммунальщиками алгоритм действий при возникновении ракетной опасности или угрозы со стороны беспилотников.Организациям поручили установить указатели к укрытиям и раздать жильцам ключи от подвалов. Сами защитные помещения необходимо привести в порядок, укомплектовать аптечками и запастись там питьевой водой.Также на встрече затронули тему благоустройства. Обслуживающие компании обязали оборудовать мусорные площадки удобными съездами для контейнеров и разместить контакты ответственных служб.