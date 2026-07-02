В поселке Уршельский Владимирской области ищут пропавшую пенсионерку, с которой нет вестей уже пять суток.

70-летняя Вера Макарова ушла из дома в воскресный день 27 июня и перестала выходить на связь с близкими. За помощью к волонтерам родные обратились, когда та не вернулась домой к ночи. Пожилая женщина может представляться также под фамилиями Коровина или Коротина и остро нуждается во врачебной помощи.Приметы у пропавшей весьма характерные: рост около 170 сантиметров, худощавая фигура, седые волосы и необычный зелено-голубой оттенок глаз. По свидетельству видевших ее в последний раз, она была одета в синюю куртку и обута в резиновые сапоги фиолетового цвета.Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит любого, кто располагает сведениями о местонахождении Веры Макаровой, незамедлительно позвонить на круглосуточную горячую линию: 8-800-700-54-52.