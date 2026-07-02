В выездном совещании вместе с градоначальником приняли участие руководители профильных подразделений администрации.

Сергей Волков лично выехал в Центральный парк культуры и отдыха после жалоб жителей на горы мусора и удручающее состояние зоны отдыха.Первым делом мэр осмотрел заезд со стороны Михайловской улицы и гостевую стоянку. Он дал команду расчистить эти территории, уложить свежий асфальт и проработать идею запуска ярмарки по субботам и воскресеньям.Около кафе с планетарием глава города заострил внимание на разрушающихся лестницах, треснувшей плитке и забитых ливневках. Здесь необходимо срочно навести чистоту, вывезти сухие ветки и ликвидировать стихийные навалы отходов. Также досталось площадке летнего общепита: велено спилить аварийные деревья, починить ступени и внедрить жесткое расписание уборки пространств возле точек питания.Отдельное поручение затронуло мусорные баки на перекрестке Мира и Суздальской. Площадку решено сдвинуть в сторону жилых домов, чтобы она не уродовала входную группу парка.