Перестановка произошла после того, как прежний глава надзорного ведомства Иван Грибов получил новое назначение в Башкортостан.

Исполнять обязанности прокурора 33-го региона теперь будет первый заместитель Виктория Дмитренко. Женщина служит в органах прокуратуры уже больше двух десятков лет — с 2002 года. В ноябре 2024-го она перевелась во Владимирскую область и заняла здесь пост первого заместителя руководителя.За плечами у нее солидный послужной список, отмеченный медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также ведомственным знаком «За безупречную службу». Кандидатура нового прокурора области на постоянной основе пока еще не утверждена.