Подрядчик укладывает брусчатку и устанавливает новые энергосберегающие светильники.

В микрорайоне Красный Октябрь Киржачского муниципального округа идут работы по благоустройству площадки вокруг мемориала «Вечный огонь». Ранее данный объект стал победителем всероссийского голосования, проводимого по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».На данный момент специалисты подрядной организации приступили к укладке тротуарной брусчатки. Кроме того, на территории уже завершен монтаж новых опор уличного освещения, оснащенных современными энергоэффективными лампами.В ближайшее время строители займутся приведением в порядок пешеходных дорожек, ведущих к мемориальному комплексу. Завершающим этапом станет масштабное озеленение территории и высадка новых деревьев.