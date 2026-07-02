В Нижнем Новгороде завершилось первенство страны по спортивному ориентированию в велокроссовых видах программы.

За награды турнира боролись свыше 500 участников, а местом проведения стали лесопарк Стригино и окрестности посёлка Дубравный. Медали разыгрывались сразу в нескольких дисциплинах: «велокросс-классика» (включая пролог и финал), «велокросс-эстафета» для дуэтов и «велокросс-общий старт».Представители Владимирской области выступили блестяще, добыв три золотых и одну бронзовую награду. В индивидуальной «классике» чемпионами страны стали Антон и Светлана Фолифоровы. В эстафетной гонке дуэт Светланы Фолифоровой и Татьяны Губернаторовой поднялся на высшую ступень пьедестала, а Антон Фолифоров в паре с Семёном Урюкиным замкнули тройку сильнейших.Одновременно с главным стартом страны прошло всероссийское первенство по велокроссовым дисциплинам среди юношей и девушек до 15 и до 18 лет. Юные владимирские ориентировщики за три дня соревнований пополнили копилку команды 11 наградами: тремя золотыми, пятью серебряными и тремя бронзовыми.Дважды на высшую ступень поднималась Арина Архипова, ещё одно золото завоевал Александр Архипов. Мария Урюкина отличилась двумя серебряными и одной бронзовой медалью. Милана Федорова привезла домой серебро и бронзу. Серебряными призёрами также стали Дмитрий Артемов и Матвей Майоров, а бронзу добыл Севастьян Малышев.