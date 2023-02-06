Очередная странная выходка Никиты Джигурды.

Очередная странная выходка Никиты Джигурды.Никита Джигурда часто совершает поступки, которые многие люди считают как минимум странными. Скандальный актер доказал, что такое понятие, как стыд, ему неизвестно. Ему все равно, что думает публика. Своих хейтеров 61-летний артист не раз посылал куда подальше.Впрочем, есть люди, которые восхищаются Никитой Джигурдой, и мечтают о его автографе. Так, недавно артист, находясь в ресторане, расписался в действующем загранпаспорте одного влиятельного мужчины – инвестора Сергея Еремина. Правда, из-за этого документ считается испорченным.То, как Никита Джигурда расписывается в паспорте Еремина, видно на кадрах, появившихся в распоряжении "Дни.ру". Видео сопровождается песней "Делай красиво за нашу Россию", которую артист вместе с блогером ILAMIN.