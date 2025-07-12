36-летний велосипедист выжил в жестком ДТП под Вязниками. Об аварии «Шестому каналу» рассказали очевидцы, которые ехали из районного центра в сторону поселка Мстера. 10 июля около 19:30 они

36-летний велосипедист выжил в жестком ДТП под Вязниками. Об аварии «Шестому каналу» рассказали очевидцы, которые ехали из районного центра в сторону поселка Мстера. 10 июля около 19:30 они проезжали деревню Малые Липки, где и увидели иномарку с разбитым лобовым стеклом и велосипедиста, лежащего без движения. Машина была с левой стороны дороги, а искореженный велосипед и