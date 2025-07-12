Подготовка к зиме не ограничивается лишь приобретением реагентов.

Несмотря на разгар лета, власти Владимирской области уже приступили к масштабной подготовке дорожной инфраструктуры к предстоящему осенне-зимнему периоду. В фокусе внимания - обеспечение бесперебойного и безопасного движения даже в самые суровые морозы и снегопады.Как сообщили в региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства, на борьбу с гололедом и снежными заносами в нынешний зимний сезон выделили 190 миллионов рублей на закупку противогололедных материалов. Это позволит значительно увеличить объемы используемых реагентов: если в прошлом сезоне на дороги области было распределено около 129,5 тысяч тонн специализированных составов, то на предстоящую зиму планируется запасти не менее 180 тысяч тонн.Подготовка к зиме не ограничивается лишь приобретением реагентов. Параллельно проводятся плановые проверки всей снегоуборочной и распределительной техники, обучение и инструктаж персонала, а также оптимизация маршрутов движения спецтранспорта.