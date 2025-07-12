23-летняя уроженка Суздаля оформила на клиента лишнюю сим-карту, чтобы повысить показатели продаж и получить вознаграждение. Девушка работала специалистом владимирского офиса связи на

23-летняя уроженка Суздаля оформила на клиента лишнюю сим-карту, чтобы повысить показатели продаж и получить вознаграждение. Девушка работала специалистом владимирского офиса связи на улице Егорова, сообщили в пресс-службах Следкома и прокуратуры области. Преступление было совершено в январе прошлого года. 31 числа в салон связи обратился клиент с намерением купить сим-карту. Девушка помогла ему, а потом тайно