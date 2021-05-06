Таким образом систему проверили на прочность.

Вечером 5 мая жители Владимира почувствовали резкое повышение температуры в домах и квартирах. Радиаторы - раскалились. Некоторым даже показалось, что произошла коммунальная авария.На самом деле Владимирский филиал «Т Плюс» проводил испытания теплосетей на максимальную температуру. Для этото поставщик услуг отопления довёл температуру системы до +115 градусов.Как уточнили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, мероприятие было обусловлено необходимостью выявления слабых участков на инженерных сетях, а также для проверки их компенсирующей способности в условиях температурной деформации.Выявленные дефекты будут устранены во время летнего ремонта.«Вышеуказанные действия направлены на повышение качества и надёжности теплоснабжения в отопительный период», - добавили в компании.В «Т Плюс» подчеркнули, что суммы в квитанциях горожан из-за проводимых испытаний не вырастут.Можно констатировать, что они завершились успешно. Происшествий не зафиксировано.Напомним, что с 6 мая во Владимире отопительный сезон.