Спасли пятерых человек на пожаре в Гусь-Хрустальном. Возгорание произошло в одном из многоквартирных домов города. На место пожара оперативно прибыли огнеборцы. По прибытии было

Спасли пятерых человек на пожаре в Гусь-Хрустальном. Возгорание произошло в одном из многоквартирных домов города. На место пожара оперативно прибыли огнеборцы. По прибытии было установлено, что пламя бушует в одной из квартир на 4 этаже. Задымление распространилось на 5-ый этаж. Чтобы спасти жильцов верхнего этажа, пожарные при помощи спасательных устройств вывели 5 человек на улицу.