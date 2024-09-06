Злоумышленников задержали в рамках операции «МАК». Полицейские в одном из сел Суздальского района остановили машину, в которой находились трое безработных жителей Владимира. В салоне

Злоумышленников задержали в рамках операции «МАК». Полицейские в одном из сел Суздальского района остановили машину, в которой находились трое безработных жителей Владимира. В салоне автомобиля между передним и задним сиденьем полицейские обнаружили незаконное растение. Части конопли были припрятаны под пледом и одеждой. Вес травы, согласно заключению эксперта-криминалиста, превысил 4,5 килограмма, что является крупным размером. На