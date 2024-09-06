С 9 по 20 сентября заявки можно подавать по адресу: город Владимир, улица Горького, 95а, кабинет 111. Часы приёма: с 10:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

Управление ЖКХ объявило о начале приёма предложений для включения дворовых и общественных территорий в программу «Формирование современной городской среды на территории города Владимира». С 9 по 20 сентября заявки можно подавать по адресу: город Владимир, улица Горького, 95а, кабинет 111. Часы приёма: с 10:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).К заявке необходимо приложить следующие документы:- оригинал протокола(ов) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и собственников зданий, образующих дворовую территорию;- паспорт благоустройства дворовой территории и фотоматериалы;- копию плана придомового земельного участка;- схематичный чертёж с существующими объектами и теми, которые планируется создать;- разработанный проект в соответствии со сводом правил СП 52.13330.2016, если выбран вид работ по освещению дворовой территории;- опись документов.Также к заявке о включении общественной территории можно приложить эскизный проект благоустройства (фото, видео, рисунки и т.д.).