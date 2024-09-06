На днях они посетили микрорайон Аббакумово во Владимире, где обследовали территорию, прилегающую к лесу.

Главное управление МЧС России по Владимирской области сообщает, что до 8 сентября в регионе сохраняется особый противопожарный режим. В связи с этим сотрудники госпожнадзора проводят проверки на местах.На днях они посетили микрорайон Аббакумово во Владимире, где обследовали территорию, прилегающую к лесу. В этом районе недавно обновили минерализованную полосу, предназначенную для защиты деревьев от низовых пожаров. Подобные проверки также проводятся и в других частях Владимирской области.