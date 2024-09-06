Машина съехала в водоем, пока автомобилистка отгоняла ее задним ходом.

В Судогодском районе в пруд упал УАЗ. За рулем находилась женщина, которая, к сожалению, погибла — об этом сообщили в следственном управлении СКР по Владимирской области в четверг, 5 сентября.Согласно данным, трагедия произошла 4 сентября. 49-летняя местная жительница находилась на своем земельном участке вместе с родственниками. В процессе управления автомобилем она попыталась задним ходом отъехать, но машина скатилась в близлежащий искусственный водоем.Правоохранительные органы начали расследование. Офицеры пытаются выяснить все детали случившегося.