Подписан закон «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера во Владимирской области в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год».

C1 января 2021 года прожиточный минимум пенсионера во Владимирской области составит 9302 рубля, сообщает пресс-служба областной администрации. Это на 225 рублей больше, чем в 2020 году, и на 776 рублей больше, чем в 2019.Сумма рассчитана в соответствии с утверждёнными Правительством РФ правилами. При расчёте учитывались данные прожиточного минимума пенсионера за I и II кварталы 2020 года в регионе и в целом по России, а также прогнозная величина прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ, соответствующая базовому варианту прогноза социально-экономического развития РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.Этот показатель используется для установления предусмотренной федеральным законодательством социальной доплаты к пенсии. Право на неё имеют неработающие пенсионеры, общая сумма дохода которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте.«По состоянию на 1 сентября 2020 года, во Владимирской области федеральную социальную доплату к пенсии получают более 36 700 человек, а это 10,4% неработающих пенсионеров региона. Средний размер доплаты составляет 2170,58 рублей», - поясняет пресс-служба.