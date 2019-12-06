Рубль подорожал относительно доллара до максимума за десять дней. Стоит отметить, что спрос на рисковые активы вырос благодаря комментариям о возможной торговой сделке США и Китая. По ..

Рубль подорожал относительно доллара до максимума за десять дней. Стоит отметить, что спрос на рисковые активы вырос благодаря комментариям о возможной торговой сделке США и Китая.По данным РБК, укрепиться рублю помогло повышение стоимости нефти. Российская валюта остается в лидерах среди валют развивающихся стран. Таким образом, по состоянию на пятницу 6 декабрядоллар упал к рублю на 38 копеек, а евро упал к рублю на 38 копеек по сравнению с официальным курсом четверга. Ранее сообщалось, что может обрушиться на 10% до 70 за доллар.