Скандальную выходку звезды шоу Давай поженимся! Ларисы Гузеевой целый день обсуждают в СМИ. Пройти мимо резонансной темы не смог известный блогер.

Скандальную выходку звезды шоу "Давай поженимся!" Ларисы Гузеевойцелый день обсуждают в СМИ. Пройти мимо резонансной темы не смог известный блогер."Лариса Гузеевна – бабушка старенькая (орфография ипунктуация автора сохранена. – Прим. ред.). Работа нервная. Часто подбухивает.В общем, анамнез у нее нехороший – я все ждала, когда бабушку прорвет какстарую канализацию. И прорвало, знаете ли. Я никогда в своих ожиданиях необманываюсь", – написала обозревательница Лена Миро в своем ЖЖ.Так блогер Миро отреагировала на нашумевший пост звезды шоу "Давай поженимся!" в "Инстаграм". ЛарисаГузеева опубликовала фото белоснежного унитаза, а ниже, под снимком, предложила"опарышам", которые пишут гадости на ее странице "испражнятся хором". Также телеведущаяназвала недоброжелателей "ничтожествами малолетними" и "выродками". Онаотметила, что весь негатив в свой адрес возвращает матерям тех, кто еговысказал. Интересно, что теледиваудалила скандальное обращение к завистникам спустя несколько часов после обнародования.26 Ноя 2019 в 8:42 PSTПо мнению Лены Миро, могла выбрать другую тактикув деле "уничтожения" недругов. Например, сделать это более умно, со вкусом."Я нисколько не обеляю сейчасопарышей, поймите правильно. Но можно ведь опускать их чуть изящнее, невыставляя себя полоумной сбрендившей старой каргой и городской сумасшедшей навсе соцсети? Впрочем, может быть, старушка Гузеевна просто иначе не может и неумеет. Хабалка же базарная и хамка трамвайная", – размазала ЛенаМиро.