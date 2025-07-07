В Санкт-Петербурге в гостинице Азимут состоялась II Международная Beauty Олимпиада, организованная для мастеров депиляции, эстетистов по лицу и телу, а также специалистов по lash&brow&lami и электроэпиляции

В Санкт-Петербурге в гостинице Азимут состоялась II Международная Beauty Олимпиада, организованная для мастеров депиляции, эстетистов по лицу и телу, а также специалистов по lash&brow&lami и электроэпиляции. Это мероприятие стало одним из самых значительных событий в городе на Неве для профессионалов «красивого бизнеса».Особое внимание на Олимпиаде привлекла известный косметолог-эстетист Наталья Рябинова, которая была почетным членом жюри и выступила с докладом на конференции. Она продемонстрировала свой безынъекционный протокол по уходу за кожей лица под названием «Знойная Итальянка».Эта процедура, основанная на оранжевом пилинге, обеспечивает эффект подтяжки и осветления кожи без необходимости в реабилитации. Своим названием «Знойная Итальянка» обязана быстрому и заметному результату. Оранжевый пилинг аккуратно удаляет отмершие клетки кожи, активируя ее регенерацию и обновление. Он эффективно борется с пигментацией, выравнивает тон и придает коже здоровое сияние. Особенно рекомендуется для устранения тусклости, пигментных пятен и мелких морщин, так как результат становится заметным практически мгновенно.Считается, что лето – не сезон пилингов. Однако «Знойная Итальянка» как раз не боится солнца. Единственное, после процедуры следует обязательно нанести солнцезащитный крем с SPF 50 и избегать прямых солнечных лучей в течение дня.Напомним, Наталья Рябинова — не только косметолог-эстетист и разработчик профессиональной косметики, но и звездный тренер, кумир многих бьюти-предпринимателей, а также ректор признанной бьюти-академии Riabinova Academy. В течение более 20 лет она занимается этой сферой. За это время она проехала со своими мастер-классами почти всю Россию, обучая онлайн и оффлайн косметологов и мастеров депиляции. Многие из них стали настоящими гуру и высоко востребованы на международной арене. Вместе с командой Наталья организовала около 20 впечатляющих чемпионатов по депиляции и косметологии, которые вошли в историю индустрии. Неудивительно, что мастер-класс Натальи стал настоящим событием на Beauty Олимпиаде, вызвав большой интерес у участников и зрителей.